POL-LB: Böblingen: 44-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall im Herdweg schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen wurde ein 44-jähriger Fahrradfahrer am Montag (16.09.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17:55 Uhr in Böblingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Radfahrer war auf dem Herdweg in Richtung Stadtmitte unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 39-jähriger Mercedes-Lenker auf der Sudentenstraße und bog von dort auf den Herdweg ein. Mutmaßlich übersah er dabei den 44-Jährigen, der in der Folge mit der Fahrzeugfront des Mercedes kollidierte, stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Am Fahrrad des 44-Jährigen sowie am Pkw des 39-Jährigen entstanden insgesamt rund 1.500 Euro Sachschaden.

