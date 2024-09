Ludwigsburg (ots) - Am Montagmorgen (16.09.2024) mutmaßlich im Tatzeitraum zwischen 01:10 und 01:30 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kinzigstraße im Sindelfinger Westen ein. Mit einem Hebelwerkzeug brachen die Täter die Terrassentür des Wohnhauses auf und gelangten so in das Innere. Hier durchsuchten sie die Wohnräume wobei ihnen eine Herrenarmbanduhr sowie eine Geldkassette ohne ...

