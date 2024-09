Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen (16.09.2024) mutmaßlich im Tatzeitraum zwischen 01:10 und 01:30 Uhr brachen bislang noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Kinzigstraße im Sindelfinger Westen ein. Mit einem Hebelwerkzeug brachen die Täter die Terrassentür des Wohnhauses auf und gelangten so in das Innere. Hier durchsuchten sie die Wohnräume wobei ihnen eine Herrenarmbanduhr sowie eine Geldkassette ohne Inhalt in die Hände fiel. Die Beute hat einen Wert von rund 1.3000 Euro, der hinterlassene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 20405-0 oder per E-Mail sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.

