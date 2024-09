Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (15.09.2024) 20:00 Uhr und Montag (16.09.2024) 05:00 Uhr brach ein noch unbekannter Einbrecher in eine Wohnung in der Jakobstraße in Kornwestheim ein. Der Unbekannte verschaffte sich auf bislang noch unbekannte Weise Zutritt in das Mehrparteienhaus und hebelte anschließend die Wohnungstüre einer Wohnung im Obergeschoss auf. Ob der Täter anschließend Beute machen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. An der Eingangstüre hinterließ er einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

