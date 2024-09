Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Geschädigte und Zeugen zu Sachbeschädigungsserie gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von geschätzt rund 20.000 Euro hinterließen noch unbekannte Täter am Sonntag (15.09.2024) zwischen 01:15 Uhr und 07:15 Uhr im Bereich der Echterdinger Straße in Waldenbuch. Mit neongrüner Farbe hinterließen sie eine Spur der Verwüstung und beschmierten mindestens neun geparkte Fahrzeuge, mehrere Gebäudefassaden und Garagentore sowie Stromkästen, Verkehrszeichen und Straßenmauern. Hierbei wurden verschiedene Zeichen und Schriftzüge aufgesprüht. Der Polizeiposten Waldenbuch hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

