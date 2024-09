Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitag (13.09.2024) 21:00 Uhr und Samstag (14.09.2024) 09:40 Uhr wurde in ein Vereinsheim im Wengenweg eingebrochen. Unbekannte Täterschaft schlug ein Fenster ein und gelangte so in das Gebäude. Aus den Räumlichkeiten wurden Bargeld, ein Beamer sowie ein Wifi-Receiver entwendet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen niederen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden am Inventar ...

mehr