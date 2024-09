Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Unfälle - Wildernder Hund - Angriff auf Polizeibeamte

Weinstadt-Endersbach: Unfallflucht durch LKW

Am Samstagnachmittag rangierte ein unbekannter LKW-Fahrer gegen 16:45 Uhr rückwärts im Bereich einer Laderampe eines Discounters in der Großheppacher Straße. Dabei beschädigte er eine abgeladene Palette mit Türprofilen. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151 9500.

Burgstetten: Wildernder Hund reißt Reh

Am Samstag, 14.09.2024, wurde gegen 12:10 Uhr der Polizei ein verendetes Reh gemeldet, bei dem deutliche Bissverletzungen im Halsbereich feststellbar waren. Das tote Tier wurde in der Nähe eines Wanderweges zwischen Erbstetten und Wolfsölden festgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird als Verursacher ein wildernder Hund vermutet. Es ist bereits der dritte Fall innerhalb der letzten Monate. Zeugen werden gebeten sich beim Fachdienst Gewerbe und Umwelt unter Telefon 07181 204-280 zu melden.

Winnenden-Birkmannsweiler: Radfahrer verletzt sich schwer

Am Sonntagnachmittag gegen 13:50 Uhr bog ein 51-jähriger Mann mit seinem Rad von der Talaue kommend in den Salzbergweg ein. Dabei kam es aus Unachtsamkeit zur Kollision mit einem anderen Radfahrer (57) aus Stuttgart. Der 57-jährige Mann trug keinen Helm und zog sich beim Unfall schwere Verletzungen zu. Er kam ins Krankenhaus.

Winnenden: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Sonntag, gegen 05:15 Uhr wurde der Polizei ein Mercedes gemeldet, der auf der Getrud-Bäumer-Allee über eine Verkehrsinsel fuhr, dadurch auf den Fahrbahnrand kam und dort mit einem geparkten Auto zusammenstieß. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle, kehrte jedoch später zurück, als bereits die Polizei vor Ort war. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde im Atem des 39-jährigen Manns aus Murrhardt ein Alkoholgehalt von etwa 2 Promille festgestellt. Der Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 82000 Euro.

Weissach im Tal: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Am 14.09.2024, gegen 02:45 Uhr, wurde ein 30-jähriger VW-Fahrer in Unterweissach in der Straße "Kirchberg" durch Beamte des Polizeireviers Backnang kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb eine Alkohol-Messung durchgeführt wurde. Diese ergab einen Wert von 0,62 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Überschreiten der 0,5-Promille-Grenze verantworten.

Backnang: Angriff auf Polizeibeamte

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr waren Beamte des Polizeireviers Backnang bei einer 47-jährigen Frau in der Fabrikstraße eingesetzt, welche den Notruf wählte und verlangte, in eine Klinik gefahren zu werden. Bei Erkennen des Streifenwagens beschimpfte die alkoholisierte Frau die Beamten mehrfach, ging auf den Streifenwagen zu, trommelte auf die Motorhaube und schlug gegen das Fahrerfenster. Die Frau musste zur Unterbindung der Gewalthandlungen auf den Boden gebracht werden. Nach Anlegen von Handschellen trat die Frau nach einem Beamten. Im Streifenwagen angekommen, spuckte sie aus dem geöffneten Fenster nach Polizisten, verfehlte diese jedoch. Die aggressive Frau wurde in ein Klinikum verbracht. Während der Fahrt versuchte sie weiter nach den Beamten zu treten und beleidigte diese fortlaufend.

