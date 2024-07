POL-EU: Fußgänger von Pkw erfasst

Schleiden (ots) - Am Freitag (5. Juli) kam es gegen 12.20 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Aachener Straße in Schleiden-Gemünd. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Steckdose in einem Badezimmer aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Bewohnerin musste durch die Feuerwehr unter Zuhilfenahme einer Brandfluchthaube aus der Wohnung gerettet werden. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation einem Krankenhaus ...

