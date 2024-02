Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Metallschrott samt Sattelzugaufliegern

Meinerzhagen (ots)

Metalldiebe haben am Wochenende das Metall gleich mitsamt den Sattelzug-Aufliegern gestohlen. Die Unbekannten kamen offenbar mehrmals mit eigenen Sat-telzugmaschinen zum Darmcher Grund. Aufnahmen aus Überwachungskameras zeigen den Tatablauf. Demnach brachen sie am Samstag gegen 22.45 Uhr die Haupteinfahrt der Firma auf und fuhren mit zwei hellen Sattelzugmaschinen auf das Gelände. Sie entwendeten die Kfz-Kennzeichen der auf dem Gelände gepark-ten Sattelzüge, koppelten ihre Auflieger ab und hängten sie an die mitgebrachten Fahrzeuge, an denen nun auch die gestohlenen Kennzeichen hingen. Auf einem der Fahrzeuge stand über der Windschutzscheibe die Aufschrift "Friedrich". Einige Stunden später, gegen 4 Uhr, holte einer der beiden Sattelzüge einen dritten Auf-lieger ab. In allen Aufliegern befanden sich nach Angaben des Unternehmens je-weils etwa 23 Tonnen Metallschrott. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

In der Nacht zum Montag wurde aus einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Lindenstraße ein E-Bike gestohlen. Der Besitzer konnte sein Pedelec am Krummicker Weg orten. Dort stand es es auf dem Weg. Gemeinsam mit der Polizei holte er das Fahrrad wieder ab. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell