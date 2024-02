Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher steigen in Firma ein und entwenden tonnenweise Kupfer

Lüdenscheid (ots)

2-3t Kupfer haben unbekannte Täter zwischen dem 31.01 und Montagmorgen aus einem Firmengebäude an der Aßmannstraße gestohlen. Die Täter brachen dafür gewaltsam ein Fenster auf. Für den Abtransport der Metallteile müssen die Täter mindestes ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell