POL-NMS: 230918-2-pdnms Zeugen oder Hinweisgeber nach Einbruchsversuch in Nortorf gesucht

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

In den frühen Morgenstunden des 10.09.2023 (Sonntag) gegen 01.30 Uhr versuchte ein "Einbrecherpärchen" in ein Einfamilienhaus in Nortorf, Heinkenborsteler Weg, einzudringen.

Die schlafende Hausbewohnerin wurde zur angegebenen Tatzeit durch lange anhaltendes Klingeln an der Haustür wach. Als das Klingeln aufhörte nahm die Zeugin Geräusche aus ihrem Garten sowie eine weibliche und eine männliche Stimme wahr. Gleich darauf hörte die Bewohnerin, wie sich jemand an der Terrassentür zu schaffen machte. Nun machte sie Licht. Sofort wurde es still.

Die unmittelbar informierten Polizeikräfte stellten nach ihrem Eintreffen am Tatort Beschädigungen an der Terrassentür des tatbetroffenen EFH fest. Einen Sichtkontakt zwischen der Geschädigten und dem "Täterpärchen" gab es nicht. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Eine Fahndung im Tatortbereich durch weitere Polizeikräfte verlief negativ.

Zur Täterermittlung bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wurde in der Nacht zum 10.09.2023 im Bereich des Heinkenborsteler Weg in Nortorf an weiteren Haustüren geklingelt? Gab es Sichtkontakt zu den klingelnden Personen? Hat jemand andere Beobachtungen gemacht, die tatrelevant sein könnten?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

