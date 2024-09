Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Ermittlungserfolg im Zusammenhang mit der subkulturellen Gewaltkriminalität im Großraum Stuttgart

Aalen (ots)

Weiterer Ermittlungserfolg der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Polizei im Zusammenhang mit der subkulturellen Gewaltkriminalität im Großraum Stuttgart.

Nach monatelangen und intensiven Ermittlungen des regionalen Einsatzabschnittes des Polizeipräsidiums Aalen der beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg eingerichteten Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Fokus unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden in den vergangenen Wochen umfangreiche Durchsuchungs- und Festnahmeaktionen geplant und vollzogen. Hintergrund ist ein Verfahren gegen einen 39-jährigen türkischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des illegalen, bandenmäßigen Handels mit Kokain in nicht geringer Menge. Insgesamt wurden durch das Polizeipräsidium Aalen unter Beteiligung des Polizeipräsidiums Einsatz, des Landeskriminalamts Baden-Württemberg und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg 20 Wohnungen und Geschäftsräume im Rems-Murr-Kreis, Kreis Ludwigsburg und in Stuttgart, von insgesamt zwölf türkischen, afghanischen, italienischen, griechischen, polnischen und deutschen Tatverdächtigen im Alter zwischen 30 und 56 Jahren durchsucht. Hierbei wurden diverse Waffen, darunter Schreckschusswaffen, Messer sowie Schwerter beschlagnahmt. Darüber hinaus konnten insgesamt ca. 180 Gramm Kokain, ca. 50 Gramm MDMA, diverse Kleinmengen an sonstigen Betäubungsmitteln, Falschgeld und ein Goldbarren aus dem Verkehr gezogen werden. Ferner wurde Bargeld in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro eingezogen. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden sieben Haftbefehle beantragt. Eine Person befindet sich derzeit auf der Flucht. Ein Haftbefehl wurde nach der Vorführung bei einem Haftrichter gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Fünf Tatverdächtige befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

