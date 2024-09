POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots) - B 290, Gem. Rot am See: Frontalzusammenstoß Am Samstag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die B 290 von Wallhausen in Richtung Rot am See mit seinem PKW Opel. Etwa auf Höhe von Niederwinden geriet der 22-Jährige aus unbekannter Ursache etwas zu weit nach rechts auf den Fahrbahnrand. Er lenkte anschließend zu stark dagegen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Auto, so dass er nach links auf ...

