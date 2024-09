Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Aalen (ots)

B 290, Gem. Rot am See: Frontalzusammenstoß

Am Samstag gegen 13:50 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die B 290 von Wallhausen in Richtung Rot am See mit seinem PKW Opel. Etwa auf Höhe von Niederwinden geriet der 22-Jährige aus unbekannter Ursache etwas zu weit nach rechts auf den Fahrbahnrand. Er lenkte anschließend zu stark dagegen und verlor dadurch die Kontrolle über sein Auto, so dass er nach links auf die Gegenfahrspur geriet. Ein entgegenkommender 56-Jähriger konnte mit seinem PKW VW nicht mehr ausweichen und es kam zu einem frontalen Zusammenstoß. Nach der Kollision wurde der Opel nach links von der Fahrbahn abgewiesen, drehte sich und prallte gegen einen Baum, wo er schließlich auf dem Dach liegen blieb. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer, sowie eine 47-jährige Beifahrerin im VW jeweils leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehr Rot am See waren zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe an der Unfallstelle im Einsatz. Die Fahrbahn konnte um 15:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell