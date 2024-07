POL-VDMZ: Vollsperrung der A63 zwischen den Anschlussstellen Wörrstadt und Biebelnheim

Heidesheim, BAB60, AK Mainz- Süd (ots) - Am frühen Freitagmorgen, des 12.07.2024 kam es gegen 05:45 Uhr auf der BAB60 am Autobahnkreuz Mainz Süd in Fahrtrichtung Bingen auf dem Abfahrtsast zur BAB63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Sattelzuggespann. Das Gespann verunfallte augenscheinlich aufgrund von Aquaplaning und hatte sich in der Kurve des Abfahrtsastes ...

mehr