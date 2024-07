Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: PKW überschlägt sich auf Autobahn

A63/Bermersheim vor der Höhe (ots)

Glück im Unglück hatte ein 35-Jährger am 7.7.2024 gegen 5:25 Uhr, als er sich mit seinem PKW auf der Überleitung zur A63 überschlagen hatte. Dabei befuhr der 35-Jährige zunächst die A61 in Richtung Ludwigshafen. Dabei zog er am Autobahnkreuz Alzey erst im allerletzten Moment auf die Überleitung zur A 63 in Richtung Kaiserslautern. Der Mann verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen. Das Auto überschlug sich dort mehrfach und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Der 35-Jährige konnte sich unverletzt aus dem PKW befreien und einen Notruf absetzen. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 12.000 Euro schätzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann fest, dass der Mann über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Der 35-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

