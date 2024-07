POL-VDMZ: PKW gerammt - Führerschein weg

A 61/Sprendlingen (ots) - Vermutlich wegen eines technischen Defektes an seinem PKW kam ein 55-Jähriger am 1.7.2024 gegen 15:06 Uhr auf der A 61 in Höhe Sprendlingen ins Schleudern und prallte anschließend in die Mittelschutzplanke. Anschließend blieb der PKW entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn stehen. Der Mann befuhr die A 61 mit seinen 19- und 23-jähjrigen Mitfahrern in Richtung Ludwigshafen. Alle drei ...

