Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Vollsperrung am AK Mainz- Süd nach Verkehrsunfall

Heidesheim, BAB60, AK Mainz- Süd (ots)

Am frühen Freitagmorgen, des 12.07.2024 kam es gegen 05:45 Uhr auf der BAB60 am Autobahnkreuz Mainz Süd in Fahrtrichtung Bingen auf dem Abfahrtsast zur BAB63 in Fahrtrichtung Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Sattelzuggespann. Das Gespann verunfallte augenscheinlich aufgrund von Aquaplaning und hatte sich in der Kurve des Abfahrtsastes festgefahren, bzw. verkeilt. Dadurch wurde die Fahrbahn blockiert. Es liefen Schmier- und Betriebsstoffe aus. Es kam zwar lediglich zu kleinerem Sachschaden an der Leitplanke, die Fahrbahn des Abfahrtsastes musste aber zur Bergung des Gespanns, zur Reinigung der Fahrbahn sowie des kontaminierten Bodens mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert aktuell auch noch voraussichtlich bis 16:00 Uhr an. Der Verkehr zur BAB63 wurde und wird über die AS Lerchenberg umgeleitet. Es bildete sich im Berufsverkehr ein erheblicher Rückstau. Wobei es hier zunächst zu zwei weiteren Folgeunfällen mit kleineren Blechschäden kam. Gegen 09:05 Uhr kam es dann augenscheinlich aufgrund des entstandenen Rückstaus und der Witterung zur Auslösung des Brandmeldealarms im Hechtsheimer Tunnel. Die Röhren des Tunnels wurden durch das Alarmsystem in beide Fahrtrichtungen automatisch voll gesperrt. Die Sperrung dauerte fast 1 Stunde an. Nach Abklärung durch die Feuerwehr wurde die Sperrung von der Autobahnmeisterei Heidesheim wieder aufgehoben und der Verkehr konnte in dem Bereich wieder ungehindert fließen. Neben der Polizei waren auch die Berufsfeuerwehr Mainz sowie die Autobahnmeisterei Heidesheim mit straken Kräften im Einsatz. Sollte die Sperrung am AK Mainz- Süd wider Erwarten noch länger andauern, so wird nachberichtet.

