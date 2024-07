POL-VDMZ: Tunnelsperrung aufgrund eines Brandalarms - Zeugenaufruf

A63/Bermersheim vor der Höhe (ots) - Glück im Unglück hatte ein 35-Jährger am 7.7.2024 gegen 5:25 Uhr, als er sich mit seinem PKW auf der Überleitung zur A63 überschlagen hatte. Dabei befuhr der 35-Jährige zunächst die A61 in Richtung Ludwigshafen. Dabei zog er am Autobahnkreuz Alzey erst im allerletzten Moment auf die Überleitung zur A 63 in Richtung Kaiserslautern. Der Mann verlor dabei die Kontrolle über sein ...

