POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Siegelsbach: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim Stand der Ermittlungen im "Cold Case" Manuela Kreis

St. Leon-Rot (ots) - Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr verunfallte ein LKW-Fahrer am Autobahnkreuz Walldorf auf der Tangente, welche von der A6 aus Mannheim kommend auf die A5 in Richtung Karlsruhe führt. Der 32-jährige Fahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich nach links in den Grünstreifen, ...

