POL-DA: Darmstadt: Einbrüche in Darmstadt. Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Darmstadt (ots)

Im Bereich von Darmstadt hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende auf mehrere Objekte abgesehen.

Am Freitagabend (22.03.) versuchten Unbekannte sich Zugang zu einem Geschäft in der Heidelberger Landstraße zu verschaffen. Sie scheiterten mehrfach an dem Versuch die Türen und Fenster aufzuhebeln. Daraufhin schlugen sie das Fenster ein und gelangten so ins Innere. Allerdings konnte der Tresor im Laden ebenfalls nicht aufgehebelt werden. Die Täter mussten ohne Beuten fliehen.

Im Zeitraum zwischen Freitag (22.03.) 18 Uhr und Samstag (23.03.) 1 Uhr morgens. Hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster im Steinbergviertel im Bereich der Jahnstr. auf. In der Wohnung konnte ein Tresor samt Inhalt gestohlen werden. Die Täter konnten unentdeckt fliehen und hinterließen einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt festgestellt haben, werden gebeten sich umgehend unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.

