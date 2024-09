Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Verkehrsunfall hat verletzte Person zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (14.09.2024) ereignete sich gegen 22:38 Uhr auf der Poppenweiler Straße zwischen Marbach am Neckar und Ludwigsburg-Poppenweiler ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 19-jährige Lenker eines BMW 3er kam mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Ludwigsburg-Poppenweiler nach rechts von der Fahrbahn ab und kam anschließend circa fünfzig Meter neben der Fahrbahn in einem Feld zum Stehen. Beim Fahrzeuglenker konnte ein Atemalkoholwert in Höhe von 1,26 Promille festgestellt werden. Dieser musste sich einer Blutprobe unterziehen. Von den fünf Insassen, die alle zwischen 18 und 19 Jahre alt waren, wurde ein 19-jähriger Mitfahrer vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zur Unterstützung der Einsatzmaßnahmen war die Feuerwehr Marbach am Neckar vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zwei Streifenbesatzungen im Einsatz.

