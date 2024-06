Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Werkzeug entwendet

Ottersberg. Auf einer Baustelle an der Stellmacherstraße entwendeten unbekannten Täter in der Nacht auf Mittwoch diverses Werkzeug. Derzeit liegen der Polizei keinerlei Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Beute vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Einbruchversuch scheiterte

Oyten/Schaphusen. Der Versuch unbekannter Täter, im Laufe des Mittwochs in ein Einfamilienhaus am Mühlentor einzubrechen scheiterte. Die Täter hebelten am helllichten Tage an einem Fenster, sahen aber aus unbekannten Gründen von einem Eindringen in das Haus ab. Somit erlangten sie auch keine Beute. Die Polizei Achim ermittelt nun wegen versuchten schweren Diebstahls. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Diebe stehlen blaue Simson

Verden. Im Laufe des Mittwochvormittags stahlen unbekannte Täter ein blaues Kleinkraftrad, das an der Neuen Schulstraße auf dem Gelände der BBS geparkt war. Bei dem gestohlenen Zweirad handelt es im einen Oldtimer-Roller der Marke Simson, ausgestattet mit einem Versicherungskennzeichen. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

A27: Pkw überschlägt sich

Verden. Bei einem Verkehrsunfall auf der A27 wurde am Mittwoch gegen 19 Uhr ein 43-jähriger Mitsubishi-Fahrer schwer verletzt. Der Mann war in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr den Grünstreifen und prallte gegen eine Baumgruppe. Anschließend überschlug sich der Kleinwagen, der letztlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro. Da der Verdacht vorliegt, dass der Mann eingeschlafen sein könnte, leitete die Autobahnpolizei Langwedel gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Auffahrunfall

Hambergen. Auf der Stader Straße (B74) kam es am Mittwoch gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Eine 74-jährige Ford-Fahrerin war in Richtung Hambergen unterwegs. Als vor ihr eine 41-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste, reagierte die 74-Jährige zu spät und fuhr auf. Bei der Kollision erlitt der VW-Fahrerin leichte Verletzungen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro.

Motorradfahrerin verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Jacob-Frerichs-Straße wurde am Mittwoch gegen 16:15 Uhr eine 16-jährige Motorradfahrerin verletzt. Die Jugendliche war in Richtung Schwarzer Weg unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem aus einer Parklücke herausfahrenden Mercedes kam, in dem ein 62-Jähriger am Lenker saß. Die junge Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell