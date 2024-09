Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen - Zeugen gesucht -

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag (13.09.2024) auf Samstag (14.09.2024) kam es im Bereich der Ernst-Reuter-Straße erneut zu Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Ein unbekannter Täter beschädigte drei am Fahrbahnrand abgestellte Pkw, indem er jeweils die Außenspiegel auf der Beifahrerseite abtrat. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Zuletzt kam es am Samstag, 07.09.2024, zu einem gleichgelagerten Sachverhalt in o.g. Straße, bei dem neun geparkte Fahrzeuge auf die gleiche Weise beschädigt wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 13 2500 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell