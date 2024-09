Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Verkehrsunfall beim Überholen

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person und Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro kam es am Freitagabend gegen 19:15 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Besigheim. Bereits ab der Einmündung zur Riedstraße kam es zu mehreren gegenseitigen Überholvorgängen zwischen dem 62-jährigen Lenker eines Mini und einem 67-jährigen Motorradfahrer, wobei vermutlich auch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Letztlich kam es auf Höhe der Einmündung Robert-Bosch-Straße zur Berührung zwischen dem Mini und der Honda, als der Honda-Fahrer im Begriff war den Mini erneut zu überholen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 67-Jährige Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge blieben im Anschluss an den Unfall fahrbereit. Der Führerschein des Mini-Lenkers wurde beschlagnahmt.

Die genauen Umstände zu den Verkehrsvorgängen sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsgeschehen geben können oder gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711/6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell