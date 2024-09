Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 39-Jähriger bei Auseinandersetzung in der Olgastraße verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zwei 25 und 39 Jahre alte Männer gerieten am Donnerstagabend (12.09.2024) gegen 21:20 Uhr in der Olgastraße in Böblingen aus noch unklarer Ursache in Streit. Zeugen beobachteten zunächst, wie einer der beiden Männer nach dem anderen trat. Anschließend konnten sie sehen, wie der 25-Jährige den 39-Jährigen zu Boden brachte und ihm dort mehrfach mit der Hand gegen den Kopf schlug. Als die Zeugen eingriffen, ließ der 25-Jährige von seinem Opfer ab und flüchtete über die Bahnhofstraße in Richtung Herrenberger Straße, wo er im Rahmen der polizeilichen Fahndung von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen wurde. Beide Männer standen zur Tatzeit unter Alkoholeinwirkung. Der 39-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Im Zuge der Aufnahme des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der 25-Jährige bereits einige Stunden zuvor in Böblingen aufgefallen war. Gegen 15:30 Uhr war es vor einem Discounter in der Wolfgang-Brumme-Allee zu einer Auseinandersetzung mit einem 43-Jährigen gekommen. Dabei attackierte der Tatverdächtige den 43-jährigen Radfahrer, so dass dieser vom seinem Fahrrad fiel. Auch bei diesem Vorfall griff ein Zeuge ein, woraufhin der 25-Jährige von seinem Opfer abließ und zunächst unerkannt flüchtete. Ihn erwarten nun Strafanzeige wegen Körperverletzung.

