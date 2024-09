Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Fahrradfahrer bei Unfall in der Riedstraße leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer wurde am Donnerstag (12.09.2024) gegen 13:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Riedstraße in Steinheim an der Murr leicht verletzt. Er war dort aus Richtung Höpfigheimer Straße kommend unterwegs und wollte rechts an einem vor ihm befindlichen Pkw vorbeifahren, dessen Fahrerin oder Fahrer sich links eingeordnete hatte und links blinkte, um in die Straße "In der Gartenstadt" abzubiegen. Als der 52-Jährige sich unmittelbar hinter dem Fahrzeug befand, betätigte die Person am Steuer plötzlich den rechten Blinker. Der Fahrradfahrer bremste daraufhin und wich ein Stück nach rechts aus. Dort wollte ein 18-Jähriger gerade aus seinem am Fahrbahnrand geparkten VW aussteigen, sah den Fahrradfahrer offenbar nicht kommen und öffnete die Fahrertür. Der 52-Jährige stieß gegen die Fahrzeugtür, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sein Fahrrad sowie der VW des 18-Jährigen wurden leicht beschädigt. Die unbekannte Person in dem Pkw, mutmaßlich einem weißen Kleinwagen, setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Marbach am Neckar sucht Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug und der Person am Steuer geben können. Hinweise werden an Tel. 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de erbeten.

