Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Nissan fängt Feuer - Fahrer aus Pkw gerettet

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache fing am Donnerstag (12.09.2024) ein Pkw während der Fahrt in Ludwigsburg Feuer. Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten gegen 17 25 Uhr einen Nissan, der zunächst in der Schwieberdinger Straße und dann in der Friedrichstraße unterwegs war und Reifenteile verliere sowie qualme.

Eine Polizeistreife konnte das Fahrzeug kurz darauf am Fahrbahnrand der Friedrichstraße im Bereich des Motorraums brennend feststellen und rettete den 80 Jahre alten Fahrer aus dem Pkw. Einem 30-Jährigen war bei der Vorbeifahrt ebenfalls das in Flammen stehende Fahrzeug aufgefallen. Er wendete daraufhin seinen Pkw und begann mit einem Handfeuerlöscher den Brand zu löschen.

Nach Eintreffen der Feuerwehr übernahm diese die weiteren Löschmaßnahmen. Der 80-Jährige sowie die Helfenden blieben unverletzt. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, denen der 80-jährige Nissan-Fahrer ebenfalls auffiel, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen. Auch Verkehrsteilnehmende, die eventuell durch die Fahrweise des 80-Jährigen gefährdet worden sein könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell