Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Firmeneinbruch in der Siemensstraße

Ludwigsburg (ots)

Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro erlangten noch unbekannte Einbrecher, die in der Nacht von Donnerstag, 12.09.2024, 18:30 Uhr auf Freitag, 13.09.2024, 06:15 Uhr auf einem Firmengelände in der Siemensstraße in Großsachsenheim ihr Unwesen trieben. Die Unbekannten brachen ein Schiebetor auf und gelangten so auf das Gelände, wo sie ein Werkstattgebäude und ein Firmenfahrzeug gewaltsam öffneten und durchsuchten. Im Endeffekt entkamen die Unbekannten mit knapp einer Tonne Kupferkabel sowie einer zugehörigen Erdungsgarnitur. Der Polizeiposten Sachsenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07147 274060 oder per Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell