Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Wer hatte grün? Polizei sucht Zeugen

Birkenfeld (ots)

Einen Sachschaden von bislang unbekannter Höhe ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in Birkenfeld ereignet hat. Unklar ist dabei bislang, für welchen der Unfallbeteiligten vor dem Zusammenstoß die Ampel Grün gezeigt hatte.

Ein 41-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 05:30 Uhr die Bahnhofstraße und beabsichtigte auf die Wildbader Straße einzufahren. In der Folge kollidierte er mit einem 58-jährigen VW-Fahrer, der die Wildbader Straße in Richtung Neuenbürg befuhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhren beide Autos offenbar zeitgleich in den Einmündungsbereich und es kam zur Kollision.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme ließ sich bislang nicht abschließend klären, welcher der beiden Fahrzeuglenker bei Grün in die Einmündung eingefahren war und welcher bei Rot. Aus diesem Grund suchen die Ermittler nun Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zur Ampelschaltung und zum Unfallhergang machen können.

Das Polizeirevier Neuenbürg bittet diese Zeugen, sich unter der Rufnummer 07082 - 7912 0, zu melden.

Christian Schulze, Pressestelle

