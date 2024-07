Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl aus Kraftfahrzeug in Blieskastel-Bierbach

Blieskastel (ots)

Im Zeitraum vom 18.07.2024, 21:00 Uhr bis 19.07.2024, 08:00 Uhr kam es in der Straße "Am Forsthaus" zu einem Diebstahl aus einem geparkten Seat mit Homburger Kreiskennung, welcher in der dortigen Straße abgestellt war. Ein bislang unbekannter Täter schlug mit einem Pflasterstein die Beifahrerscheibe ein und gelangte so im Fahrzeuginneren an die Wertsachen des Geschädigten. Die im Fahrzeug befindliche Bauchtasche inkl. Inhalt wurde entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

