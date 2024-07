POL-HOM: Graffiti-Schmierereien an Sportheim FC Erfweiler-Ehlingen, Zeugen gesucht

Homburg (ots) - Am Mittwoch, den 17.07.2024, kam es gegen 15:15 Uhr in der Straße "Sandweg" zu einem Diebstahl aus einem geparkten PKW (schwarzer BMW 1er), welcher in der dortigen Straße abgestellt war. Ein bislang unbekannter Täter warf/schlug mit einem Stein die Fahrerscheibe ein und gelangte so im Fahrzeuginneren an die Wertsachen des Geschädigten. Der Stein war ...

