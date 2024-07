POL-HOM: Diebstahl und Sachbeschädigung an Autowaschanlage Industriegebiet Webenheim

Bexbach (ots) - Am 15.07.2024 ereignete sich gegen ca. 23:47 Uhr in der Wellesweilerstraße in 66450 Bexbach ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW mit Homburger Kreiskennzeichen gekommen ist. Der 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wellesweilerstraße in Fahrtrichtung Neunkirchen, der 41-jährige Pkw-Fahrer in entgegengesetzter ...

