POL-HOM: Geldbeutel gestohlen -Zeugen gesucht

Homburg (ots)

Bereits am 31.Januar dieses Jahrs wurde einer 72-jährigen Blieskastelerin in einem Einkaufsmarkt in Blieskastel der Geldbeutel gestohlen. Anschließend wurde noch versucht, mit der Scheckkarte der Geschädigten Geld abzuheben. Die Dame wurde durch zwei unbekannte Frauen im Markt angesprochen und geschickt abgelenkt, so dass sie den Diebstahl zunächst nicht bemerkte. Die beiden Diebinnen wurden von einer Überwachungskamera aufgenommen. Hinweise auf die beiden unbekannten Frauen bitte an die Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060).

