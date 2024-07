Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen in der Wellesweilerstraße in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 15.07.2024 ereignete sich gegen ca. 23:47 Uhr in der Wellesweilerstraße in 66450 Bexbach ein Verkehrsunfall, bei dem es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW mit Homburger Kreiskennzeichen gekommen ist. Der 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Wellesweilerstraße in Fahrtrichtung Neunkirchen, der 41-jährige Pkw-Fahrer in entgegengesetzter Richtung. Der 27-Jährige war durch den Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Da die genaue Unfallursache zurzeit nicht bekannt ist, wurde ein Gutachter zur Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Wellesweilerstraße war während der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell