Coesfeld (ots) - Ein unbekannter LKW-Fahrer hat am Dienstag (14.05.24) eine Laterne am Spitalweg beschädigt. Ein Zeuge beobachtete das gegen 10.45 Uhr. Der Fahrer kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Der Lkw ist weiß und hat die Aufschrift Cargoline auf der Rückseite. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

