BPOL NRW: Bundespolizisten stellen Schlagring und Drogen sicher

Essen - Dortmund (ots) - Am gestrigen Nachmittag (14. November) soll ein Unbekannter in einem Zug kurz vor Halt im Essener Hauptbahnhof eine Reisende belästigt haben. Dabei soll er sich entblößt und an seinem Geschlechtsteil hantiert haben. Gegen 14:30 Uhr suchte eine 21-Jährige die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen auf. Sie gab an, dass sie sich fünf ...

