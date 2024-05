POL-COE: Senden, Spitalweg/ Laterne beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (14.05.24) einen Audi B4 auf dem Edeka-Parkplatz an der Straße Auf der Flage beschädigt. Passiert ist das gegen 11 Uhr. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

