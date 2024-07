Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am Freitag, den 12.07.2024 zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Parkfläche vor einem Spielwarengeschäft in der Straße "In den Rohrwiesen" in 66424 Homburg. Bislang unbekannter Fahrzeugführer parkte mit bislang unbekanntem Fahrzeug aus einer Parklücke aus und kollidierte hierbei mit einem linksseitig geparkten blauen Dacia Sandero mit HOM-Kreiskennzeichen. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit in unbekannte Richtung.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell