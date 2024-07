Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am Donnerstag, 11.07.2024, zwischen 08:45 und 15:30 Uhr hatte sich in der Erikastraße in Homburg-Schwarzenbach eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Demnach war ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Hyundai i 10 kollidiert. Der Unfallfahrer hatte sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit entfernt. An dem Hyundai war Sachschaden entstanden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg in Verbindung zu setzen (Tel: 06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell