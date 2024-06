Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Neuried (ots)

Zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Fußgänger kam es am Montag gegen 18 Uhr auf der K5330. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden Mäharbeiten am Entwässerungskanal zwischen Altenheim und Müllen statt, die nicht durch Warnschilder ersichtlich gemacht wurden. Als ein Arbeiter offenbar unachtsam auf die Fahrbahn trat wurde er von einem auf der K5330, in westliche Richtung fahrenden, 56-jährigen Opel-Fahrer erfasst. Hierbei wurde der Jugendliche schwer verletzt und durch den Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Der Sachschaden des Pkw kann derzeit noch nicht beziffert werden. /su

