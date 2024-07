Homburg (ots) - Am 11.07.2024, gegen 00:00 Uhr, kam es erneut zu einer Sachbeschädigung an einem Eiscafé in der Homburger Innenstadt. Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Glasscheibe eines Eiscafés in der Talstraße in Homburg mutwillig beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, da auch Gegenstände im Innern beschädigt wurden. Im Anschluss entfernte sich der Täter von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Ob ein Tatzusammenhang ...

mehr