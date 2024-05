PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: berauscht mit Roller unterwegs +++ hoher Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht

Hofheim (ots)

1. berauscht mit dem Roller unterwegs, Hattersheim, Mainstraße, Freitag, 03.05.2024, 20:31 Uhr

(me) Im Rahmen einer Streifenfahrt viel den Beamten ein Rollerfahrer auf. Die Streife entschied sich diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Im Zuge der Kontrolle ergab sich der Verdacht das die Rollerfahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Nach der Durchführung mehrerer Tests bestätigte sich der zuvor festgestellte Verdacht. Die Rollerfahrerin wurde daraufhin zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Hofheim verbracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Beschuldigte von hiesiger Dienststelle entlassen.

2. hoher Sachschaden nach Verkehrsunfallflucht, Eschborn, Steinbacher Straße, Donnerstag, 02.05.2024, 19:00 Uhr - Freitag, 03.05.2024, 18:30 Uhr

(me) Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Steinbacher Straße. Der Unfallverursacher befuhr vermutlich die Steinbacher Straße aus Richtung Altkönigweg in Richtung Hauptstraße. Der Unfallverursacher touchierte hierbei den hinteren linken Kotflügel des Fahrzeugs des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall entstand nach einer ersten Schätzung ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten sich beim Regionalen Verkehrsdienst unter der Rufnummer 06192 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell