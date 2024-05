PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus Dienstag, 30.04.2024, 15:00 Uhr - Mittwoch, 01.05.2024, 13:00 Uhr

Hofheim (ots)

Körperliche Auseinandersetzung unter Gaststättenbesuchern

Mittwoch, 01.05.2024, 01:34 Uhr

Hauptstraße, 65719 Hofheim a.T.

In den frühen Morgenstunden des 01.05.2024 wurden mehrere Streifen der Polizeistation Hofheim zu einer Gaststätte in der Hofheimer Hauptstraße gesandt, da es vor dem Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren weiblichen Besucherinnen gekommen sei.

Vor Ort konnten die Beamten ermitteln, dass eine 32-jährige Hofheimerin vor der Gaststätte mit einer 35-jährigen Frau aus Kriftel und einer 31-jährigen Flörsheimerin in Streit geriet. Da alle drei Damen dem Alkohol zuvor deutlich zugesprochen hatten, gipfelte die Auseinandersetzung in Schlägen und Tritten gegen die Hofheimerin, die hierdurch leichte Verletzungen erlitt. Die beiden Täterinnen erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung.

Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Dienstag, 30.04.2024, 18:32 Uhr

Pestalozzistraße in 65779 Kelkheim (Taunus)

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Kelkheim übersah beim Einfahren in ein Grundstück in der Pestalozzistraße in Kelkheim einen 17-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung auf dem Bürgersteig fuhr. Hierbei stieß das Rad des Kelkheimer Jugendlichen gegen den einbiegenden Alfa Romeo, woraufhin der junge Mann stürzte und sich Verletzungen im Gesicht zuzog. Diese wurden anschließend im Krankenhaus versorgt. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt ca. 600 EUR.

"Tanz in den Mai" verläuft insgesamt ruhig und friedlich

Direktionsbereich der Polizeidirektion Main-Taunus

Im gesamten Direktionsbereich konnten durch die Beamten eine Vielzahl an Feierlichkeiten anlässlich der Walpurgisnacht festgestellt werden. Hierbei kam es neben einigen kleineren Streitigkeiten und einer überschaubaren Anzahl an Ruhestörungen, erfreulicherweise zu keinen weiteren Vorkommnissen, die ein polizeiliches Einschreiten notwendig machten.

Pressemeldung gefertigt: 01.05.2024, PHK Weinmann

