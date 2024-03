Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte verteilen Aufkleber

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei am Montag (4.3.) bekannt wurde, beklebten Unbekannte gegen 20.30 Uhr zunächst das Hoftor des Geschädigten in der Hirschstraße mit mehreren Stickern, die angeordnet waren in der Form eines Hakenkreuzes. Auch der Briefkasten wurde mit Aufklebern versehen. Anschließend kletterten die unbekannten Täter auf das Grundstück des Geschädigten und klebten weitere Aufkleber auf die Hauseingangstür. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell