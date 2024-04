POL-MTK: Kostenlose Codierung von Fahrrädern und E-Scootern in Eschborn

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Tankstelle - Hochheim am Main, Königsberger Ring, Samstag, den 27.04.2024 um 01:14 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Tankstelle in Hochheim eingebrochen. Drei bislang unbekannt Täter öffneten mittels hydraulischen Geräts die Haupteingangstür des Verkaufsraums. Anschließend gingen sie zum dortigen Tresor und rissen diesen aus der Verankerung. Die Täter flüchteten ...

mehr