POL-MTK: Räuberische Erpressung in Schwalbach +++ Gefährliche Körperverletzung durch Pfefferspray in Wallau +++ versuchter Wohnungseinbruch in Diedenbergen

1. Räuberische Erpressung / gefährliche Körperverletzung | Schwalbach am Taunus, Ostpreußenstraße | Samstag, 27.04.2024, 20:50 Uhr |

Ein 34-jähriger Mann aus Frankfurt ging zum Tatzeitpunkt in einer Schwalbach Parkanlage spazieren, als er von einer 6-7-köpfigen Personengruppe angesprochen wurde. Unvermittelt sollen mehrere Personen aus dieser Gruppierung mit geballten Fäusten fast ausschließlich ins Gesicht des Geschädigten eingeschlagen haben. Verletzt und eingeschüchtert durch die massive Gewaltanwendung kam der Mann einer Geldforderung nach und überreichte 30 Euro an die Täter. Diese flüchteten anschließend fußläufig in grobe Richtung der Albert-Einstein Schule. Der Geschädigte wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzung zur Abklärung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, etwa 18 - 24 Jahre alt, allesamt um die 180 cm groß, südöstlicher Phänotyp, sollen Deutsch mit "türkischen Akzent" gesprochen haben.

Die Regionale Kriminalinspektion in Sulzbach führt die Ermittlungen und erbittet sich Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196 20730.

2. Gefährliche Körperverletzung / Bedrohung | Hofheim-Wallau, Am Wandersmann | Sonntag, 28.04.2024, 00:12 Uhr |

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personengruppen. Im Zuge dessen habe ein unbekannter Täter den 18-jährigen geschädigten Mann aus Hofheim durch bedrohliches Vorzeigen einer Glasflasche eingeschüchtert. Während einer Rangelei zog ein zweiter unbekannter Täter ein Pfefferspray und sprühte in Richtung des Geschädigten. Hierdurch erlitt dieser Verletzungen im Gesicht. Nach Tatbegehung flüchteten beide Täter gemeinsam in einem unbekannten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der leichtverletzte Mann war nach einer Behandlung durch eine hinzugerufene RTW Besatzung vor Ort wieder wegefähig.

Der erste Täter konnte nach Angaben von Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, Anfang 20, südländisches Erscheinungsbild, weiße Oberbekleidung.

Der Täter mit dem Pfefferspray soll ebenso männlich und Anfang 20, mit weißer Steppjacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein und eine schwarze Umhängetasche getragen haben.

Mögliche Zeugen werden gebeten, Hinweise zur Tat der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

3. Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl | Hofheim-Diedenbergen, Am Bräunling | Samstag, 20.04.2024, 11:00 Uhr bis Samstag, 27.04.2024, 11:00 Uhr |

Unbekannte/r Täter versuchte/n im Tatzeitraum vergeblich, ein Schiebefenster im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 300 EUR.

Hinweise können telefonisch an die Regionale Kriminalinspektion unter der Rufnummer 06196 20730 gemeldet werden.

