PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Tankstelle +++ Diebstahl von KFZ

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Tankstelle - Hochheim am Main, Königsberger Ring, Samstag, den 27.04.2024 um 01:14 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Tankstelle in Hochheim eingebrochen. Drei bislang unbekannt Täter öffneten mittels hydraulischen Geräts die Haupteingangstür des Verkaufsraums. Anschließend gingen sie zum dortigen Tresor und rissen diesen aus der Verankerung. Die Täter flüchteten samt dem Tresor in unbekannte Richtung. Den Tresor verstauten sie dabei in ihrem PKW. Der Schaden am Gebäude beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

2. Diebstahl von KFZ - Hofheim, Mörikestraße, von Freitag, den 26.04.2024 um 15:00 Uhr bis Samstag, den 27.04.2024 um 08:30 Uhr

Am Samstagmorgen wurde bekannt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Mörikestraße in Hofheim ein hochwertiges Fahrzeug entwendet wurde. Der schwarze Porsche Macan war zum Tatzeitraum in der Mörikestraße auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Fahrzeug auf unbekannte Art und Weise geöffnet und anschließend vermutlich weggefahren. Bislang liegen keine Täterhinweise vor.

Auch hier hat die Kriminalpolizei dazu die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

