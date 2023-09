Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in den Groschenmarkt Saalfeld

Saalfeld (ots)

Am Montagabend zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr kam es in der Hannostraße zu einem Einbruchsdiebstahl in den Groschenmarkt. Die Täter wurden bei der Ausübung der Tat teilweise von Zeugen beobachtet, bevor sie vom Tatort flüchteten. Der Markt wurde bereits in der Vornacht vermutlich von derselben Tätergruppierung angegriffen. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Gruppe Jugendlicher. Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.

