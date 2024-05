PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Körperliche Auseinandersetzung +++ Fahrraddiebe unterwegs +++ Wahlplakate beschädigt und beschmiert +++ Berauscht und ohne Führerschein am Steuer erwischt

Hofheim (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung, Kelkheim, Am Marktplatz, Donnerstag, 02.05.2024, 16.45 Uhr

(ro)Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei in Kelkheim eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gemeldet, bei der ein Mann verletzt wurde. Der Mann hielt sich gegen 16.45 Uhr am Marktplatz auf, als sich ihm ein unbekannter Mann näherte und ihn unvermittelt ins Gesicht schlug. Weiteren Schlägen und Tritten konnte der Geschädigte ausweichen. Nachdem der Geschädigte einige Meter Abstand zwischen sich und den Aggressor schaffen konnte, wollte dieser flüchten. Der Vorfall wurde von mehreren Passanten beobachtet. Zwei zufällig vorbeikommende Ordnungspolizisten der Stadt konnten den Flüchtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Landespolizei festhalten. Seine Personalien wurden festgestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Fahrraddiebe unterwegs, Flörsheim, Wickerer Straße, Montag, 29.04.2024, 18.50 Uhr und Donnerstag, 02.05.2024, 7.50 Uhr

(ro)Fahrraddiebe hatten es in Flörsheim auf hochwertige E-Bikes abgesehen. Zwischen Montagabend und Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Wickerer Straße und entwendeten daraus zwei Elektrofahrräder der Marke "Cube" im Gesamtwert von etwa 3.800 Euro. Täterhinweise liegen bisher nicht vor, die Polizei in Flörsheim bittet Zeuginnen und Zeugen, Hinweise unter der Rufnummer (06145) 5476-0 zu melden.

3. Wahlplakate beschädigt und beschmiert, Eschborn, Hauptstraße, angezeigt am Donnerstag, 02.04.2024, 14 Uhr

(ro)Der Polizei in Eschborn wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr gemeldet, dass drei Wahlplakate in Höhe des Festplatzes in der Hauptstraße vermutlich in der Nacht beschädigt und mit Hakenkreuzsymbolen beschmiert worden waren. Unbekannte hatten ein Plakat mit Schmierereien und drei Hakenkreuzen besprüht. Weiterhin wurde das 2x3 Meter große Plakat teilweise vom Aufsteller abgerissen sowie einer der Aufstellpfosten umgerissen. Auch die beiden weiteren dort aufgestellten Plakate wurden von Unbekannten mit je einem Hakenkreuz verschmiert. Die Verantwortlichen der betroffenen Parteien wurden in Kenntnis gesetzt und haben die Entfernung der verfassungsfeindlichen Symbole bereits veranlasst. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Berauscht und ohne Führerschein am Steuer erwischt, Hattersheim, Mainzer Landstraße, Donnerstag, 02.05.2024, 8.35 Uhr

(ro)In Hattersheim fiel einer Streife der Polizei Hofheim am Donnerstagmorgen ein gelber Transporter auf, der auf der Mainzer Landstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle gab der 44-jährige Fahrer gegenüber den Beamten an, schon seit längerem nicht mehr im Besitz eines Führerscheins zu sein. Sein auffällig redseliges und nervöses Verhalten veranlasste die Beamte dazu, einen Drogentest durchzuführen. Nachdem dieser positiv auf Kokain reagierte, musste sich der Fahrer auf der Polizeistation einer Blutentnahme unterziehen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen, entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell